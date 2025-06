Schulungen für werdende Eltern und Gemeindemitarbeiter sollen NÖ-Gesundheitssystem entlasten

"Die Bevölkerung wird immer älter, die medizinischen Anforderungen steigen, das Personal wird immer knapper und gleichzeitig erwarten sich die Menschen eine bestmögliche Versorgung", fasst Ludwig Schleritzko die Situation im Bundesland zusammen. Es sei ein Spagat, den die Verantwortlichen hier vollführen müssen, so der ÖVP-Landesrat. Damit diese Übung gelingt, wurden im Rahmen des Pilotprojekts Gesundheitsregion Waldviertel 30 regionale Ansätze von 56 Expertinnen und Experten erarbeitet - vier treten demnächst in die Testphase ein.

Um sicher zu stellen, dass ältere Menschen nach ihrem Aufenthalt im Zentrum für Altersmedizin in Waidhofen an der Thaya das erlernte Wissen in den Alltag aufnehmen, werden ab Herbst 2025 Community Nurses eingesetzt, die Betroffene in den eigenen vier Wänden unterstützten beziehungsweise weiterbetreuen. Auf diesem Weg soll im Idealfall eine erneute Spitalsaufnahme verhindert werden.

Schulungsangebot für junge Eltern

Eine weitere Maßnahme richtet sich an junge Familien und startet mit Jänner 2025 im Landesklinikum Zwettl. Im Rahmen des "Elternkompass" wird künftig ein 10-teiliges Schulungsangebot eingeführt, um Eltern auf mögliche Situationen im ersten Lebensjahr ihres Kindes vorzubereiten. "Es geht vor allem darum, Sicherheit zu geben", so Schleritzko. Die Inhalten sollen von Babymassagen bis hin zu Stillgruppen und Impfungen reichen. Auf diesem Weg wolle man "vermeintlich unnötige Ambulanzbesuche reduzieren" und Eltern sowie Kind Stresssituationen ersparen.