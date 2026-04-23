Demo gegen Gesundheitsreform: "Für unsere Region ist das der Tod"

"I’m on a Highway to Hell" schallt es um 9.20 Uhr von der überdachten Ladefläche eines Kastenwagens durch die St. Pöltner Innenstadt. Zum Demonstrationswagen umfunktioniert, steht das Fahrzeug an der Spitze eines Menschenzugs, der sich nach und nach am Ende der Kremser Gasse formiert. Vom Bahnhof kommend schließen sich immer mehr Protestierende der wartenden Traube an – mit Schildern, Bannern oder schlichten Aufklebern, um auf ihre Sache aufmerksam zu machen.

Es ist die Unzufriedenheit mit dem "Gesundheitsplan 2040+", die Hunderte Menschen am Donnerstagvormittag in die Fußgängerzone geführt hat. Mehrere Bürgerinitiativen riefen zum Protest, darunter der Verein "LK Gmünd bleibt", die Initiative "Unser Notarzt bleibt" und die "Interessengemeinschaft pro Schwerpunktkrankenhaus Mistelbach". Ihre Forderungen sind klar und seit einigen Monaten bekannt: Das Krankenhaus in Gmünd erhalten, die Schließung mehrerer Notarztstützpunkte verhindern und das Schwerpunktspital Mistelbach in seiner derzeitigen Form bewahren. Zeichen setzen "Wir sind zwar weniger Leute da oben, aber wir brauchen auch eine adäquate Versorgung", findet Sabine Macho aus Gmünd. Eine Meinung, die auch Gudrun Polt teilt. Sie trägt ein graues T-Shirt mit der Aufschrift "LK Gmünd bleibt" und ein handgeschriebenes Schild mit Zahlen rund um das Spital. Eine Schließung würde aus Sicht der Waldviertlerin einen Qualitätsverlust für die Region und die Gesundheitsversorgung bedeuten.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kristina Leitner Über 1.000 Menschen nahmen an der Demonstration teil.