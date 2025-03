"Hat keinen Sinn mehr": Warum heimische Gemüsebauern massiv unter Druck stehen

30 Jahre lang hat Josef Zachhalmel , Landwirt in Rust im Tullnerfeld in Niederösterreich , Chinakohl angebaut. Vor zwei Jahren war dann Schluss damit. "Es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht", erzählt er im Gespräch mit dem KURIER.

Was Landwirte wie Zachhalmel besonders ärgert ist der Umstand, dass die heimischen Betriebe auch mit Druck aus dem Ausland konfrontiert sind. "In Polen oder auch in Deutschland sind die Auflagen nicht so streng wie bei uns." Auch aus der Landwirtschaftskammer heißt es, dass viele Importprodukte aus Ländern stammen würden, in denen genau jene Pflanzenschutzmittel weiterhin erlaubt und im Einsatz sind, die hierzulande verboten wurden.

"Wenn Wirkstoffe verboten werden, muss es vernünftige Alternativen geben. Gibt es diese nicht, sehen wir am Beispiel Chinakohl, dass die Produktion nicht mehr möglich ist", so Mayr.