Umbruch bei den Neos: Bernd Pinzer soll es in St. Pölten richten

Während um den Termin für die kommende Gemeinderatswahl in St. Pölten noch ein wenig Geheimniskrämerei betrieben wird, rüsten sich die Parteien längst für den Urnengang.

Die SPÖ hat mit Michael Kögl einen neuen Vizebürgermeister, die ÖVP mit Florian Krumböck einen neuen Spitzenkandidaten und künftigen Vize-Stadtchef. Am Mittwoch präsentierten die Neos ihr neues Team.

Kandidatenliste im November fix

Wie der KURIER berichtete, hatte sich der Wechsel schon länger abgezeichnet. Niko Formanek, der bei der letzten Gemeinderatswahl im Jahr 2021 für die Pinken ein Mandat erzielen konnte, lebt nun in Wien. Jetzt soll es Bernd Pinzer (56), Fraktionsdirektor der Neos im niederösterreichischen Landtag, richten.