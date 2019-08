Geisterfahrt bleibt wegen polnischen Kennzeichens wohl straffrei

An eine (absichtliche) Geisterfahrt mitten durch die Rettungsgasse kann sich selbst der Leiter der nö. Landesverkehrsabteilung, Ferdinand Zuser, in seiner Laufbahn als Verkehrspolizist bisher nicht erinnern. Dieser Wahnwitz hat sich Mittwochnachmittag auf der Semmering-Schnellstraße bei Maria Schutz in Niederösterreich ereignet.

Der Lenker eines VW-Touareg mit polnischem Kennzeichen hat nach einem schweren Lkw-Unfall im Stau einfach gewendet und ist mitten durch die Rettungsgasse als Geisterfahrer bis zur nächsten Abfahrt gefahren. Trotz des schweren Vergehens dürfte die Aktion für den Verkehrsrowdy ohne Konsequenzen bleiben. Da der Lenker zunächst unerkannt entkommen konnte und es mit den polnischen Behörden kein Vollstreckungsabkommen für Bußgelder gibt, wird der Sünder die saftige Geldstrafe vermutlich nicht tilgen müssen, sagen Verwaltungsjuristen. Da bis dato nur Fragmente des Kennzeichens bekannt sind, ist unklar, ob die Polizei den Fahrzeughalter überhaupt ausforschen kann.