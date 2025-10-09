Feuer in Großcontainer gefährdete Entsorgungsfirma

Mit zwei Brandeinsätzen begann der Donnerstag für die Feuerwehr St. Pölten-St. Georgen . Zum Alarm wegen eines Containerbrands im Industriegebiet konnten die Freiwilligen besonders schnell ausrücken, weil sich die Einsatzkräfte kurz zuvor bereits bei einem Brandalarm in einem nahegelegenen Betrieb im Einsatz befanden. Ohne Pause wurde also unverzüglich zum neuen Einsatz ausgerückt.

Mitarbeiter einer Entsorgungsfirma hatten eine Rauchentwicklung aus einem geschlossenen Container bemerkt. Anstatt den Container eigenständig zu öffnen, entschieden sie sich völlig richtig, die Feuerwehr zu verständigen.

Rauchender Container wurde erst im Beisein der Feuerwehr gelöscht.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde der mit Papier gefüllte Container geöffnet, wobei sofort festgestellt wurde, dass es im Inneren an mehreren Stellen brannte. Um eine umfassende Brandbekämpfung sicherzustellen, entschied der Einsatzleiter die Feuerwehr St. Pölten-Spratzern zur Unterstützung nachzualarmieren.

Mit mehreren Strahlrohren und mithilfe zweier Kränen wurde das gesamte Material durchforstet, um weitere versteckte Glutnester aufzuspüren und abzulöschen.

Dank des koordinierten Vorgehens beider Feuerwehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf umliegende Bereiche in dem Recycling-Betrieb verhindert werden. Die Ursache für den Containerbrand war vorerst unbekannt.