Knall weckt Kind, kurz darauf steht das Haus in Flammen

In der Nacht auf Donnerstag kam es in Muckendorf (Bezirk Tulln) zu einem Großbrand mit bislang ungeklärter Ursache. Ein lauter Knall riss ein Kind aus dem Schlaf, das sofort seine Mutter alarmierte. Diese entdeckte, dass im Wintergarten ein Brand ausgebrochen war, der bereits auf die Fassade und das Obergeschoß übergriff.

Die Frau reagierte geistesgegenwärtig, verließ mit ihrem Kind augenblicklich das Gebäude und verständigte die Einsatzkräfte. Zunächst wurden die Feuerwehren Muckendorf-Wipfing und Zeiselmauer alarmiert. Da der Brand doch umfassender war, als eingangs angenommen, forderte der Einsatzleiter zusätzliche Kräfte, darunter die Feuerwehr Langenlebarn, nach. Die Flammen wurden - unter schwerem Atemschutz - von innen sowie von außen bekämpft.

Erheblicher Sachschaden, Keine Verletzten

Mit Unterstützung von insgesamt sechs Feuerwehren konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und Glutnester im Anschluss gezielt bekämpft werden. Um 01:23 Uhr folgte schließlich das „Brandaus“.