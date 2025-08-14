Nach Gasunfall in Mödling: Ermittlungen zur Ursache laufen

Nach dem Arbeitsunfall am Mittwoch in Mödling , bei dem ein Mann gestorben und einer schwer verletzt worden ist, laufen die Erhebungen zur Ursache.

Vermutet werde, dass ein defekter Blasebalg zum Gasaustritt geführt habe, sagte Polizeisprecher Stefan Loidl am Donnerstag auf APA-Anfrage. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt habe ein Sachverständigengutachten in Auftrag gegeben. Der Blasebalg wurde sichergestellt.

Männer bewusstlos gefunden

Zu dem Unfall war es kurz vor 9 Uhr bei Arbeiten an einer Leitung im Gasnetz der Wiener Netze gekommen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich die beiden Männer bewusstlos in der Baugrube. Für einen Arbeiter kam jede Hilfe zu spät. Ein Kollege wurde in kritischem und lebensbedrohlichem Zustand in ein Wiener Krankenhaus geflogen.