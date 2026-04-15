Gänserndorf: Feuerwehr barg zwei Pkw nach Kollision
Die L9 war in Gänserndorf nach einem Verkehrsunfall für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.
Kurz vor Mitternacht stießen in Gänserndorf am Dienstag zwei Autos zusammen. Eines der Fahrzeuge blieb auf der Fahrbahn stehen und blockierte diese. Der zweite Pkw kam in einem Feld neben der Straße zum Stillstand.
© FF Gänserndorf
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Feuerwehr barg Unfallautos
Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Gänserndorfer Feuerwehr sicherte die Unfallstelle an der Landesstraße 9 ab und errichtete einen Brandschutz. Danach begann die Bergung der Fahrzeuge: Mit Rangierrollen wurde das Unfallfahrzeug von der Fahrbahn entfernt und sicher abgestellt. Die Feuerwehr-Kameraden klemmten die Batterie des Wagens ab, um weitere Gefahren zu vermeiden.
Der Pkw, der im Feld stand, wurde mit einer Seilwinde geborgen, auch hier wurde die Batterie zur Sicherheit abgeklemmt. Die FF-Mitglieder banden ausgelaufene Betriebsmittel und entsorgten sie fachgerecht. Zudem befreiten sie die Fahrbahn von Trümmerteilen.
Nach eineinhalb Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden.
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