Niederösterreich

Gänserndorf: Feuerwehr barg zwei Pkw nach Kollision

Die L9 war in Gänserndorf nach einem Verkehrsunfall für etwa eineinhalb Stunden gesperrt.
15.04.2026, 11:58

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Verkehrsunfall Gänserndorf
Kurz vor Mitternacht stießen in Gänserndorf am Dienstag zwei Autos zusammen. Eines der Fahrzeuge blieb auf der Fahrbahn stehen und blockierte diese. Der zweite Pkw kam in einem Feld neben der Straße zum Stillstand.
Verkehrsunfall Gänserndorf

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Feuerwehr barg Unfallautos

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Gänserndorfer Feuerwehr sicherte die Unfallstelle an der Landesstraße 9 ab und errichtete einen Brandschutz. Danach begann die Bergung der Fahrzeuge: Mit Rangierrollen wurde das Unfallfahrzeug von der Fahrbahn entfernt und sicher abgestellt. Die Feuerwehr-Kameraden klemmten die Batterie des Wagens ab, um weitere Gefahren zu vermeiden.
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Der Pkw, der im Feld stand, wurde mit einer Seilwinde geborgen, auch hier wurde die Batterie zur Sicherheit abgeklemmt. Die FF-Mitglieder banden ausgelaufene Betriebsmittel und entsorgten sie fachgerecht. Zudem befreiten sie die Fahrbahn von Trümmerteilen.  
 
Nach eineinhalb Stunden konnte die Straße wieder freigegeben werden.
Gänserndorf
kurier.at  | 

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