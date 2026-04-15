Gänserndorf: Feuerwehr barg zwei Pkw nach Kollision

Feuerwehr barg Unfallautos

Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Die Gänserndorfer Feuerwehr sicherte die Unfallstelle an der Landesstraße 9 ab und errichtete einen Brandschutz. Danach begann die Bergung der Fahrzeuge: Mit Rangierrollen wurde das Unfallfahrzeug von der Fahrbahn entfernt und sicher abgestellt. Die Feuerwehr-Kameraden klemmten die Batterie des Wagens ab, um weitere Gefahren zu vermeiden.