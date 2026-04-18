Sommernacht der Marchfelder: Wer will auf Schloss Hof eintanzen?

Das Schloss Hof ist erneut Schauplatz der "Sommernacht der Marchfelder". Es ist die Ballnacht im Bezirk Gänserndorf. Heuer heißt es am 20. Juni: "Alles Walzer!"

Das Ballkomitee wartet auf die Besucher mit einigen Attraktionen: Die feierliche Eröffnung ist gespickt mit musikalischen Einlagen. Das Eröffnungskomitee, das feierlich in den Ballsaal einzieht, besteht aus Jungdamen und Jungherren des Marchfelds. Dafür werden noch begeisterte Eintänzer gesucht: Wer tanzen will, kann sich bei Andrea Prenner-Sigmund melden. Tanzkenntnisse sind nicht erforderlich, Begeisterung reicht.

Eintänzer gesucht Wer bei der Sommernacht der Marchfelder im Jungdamen- und Jungherrenkomitee die Nacht eröffnen will, kann sich bei Andrea Prenner-Sigmund melden.

Name, E-Mail-Adresse und Alter müssen angegeben werden.

Kontakt: andrea@prenner.at

Voraussetzung: Begeisterung, keine Tanzkenntnisse erforderlich.

Traditionell werden die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister aus dem Marchfeld zu den Klängen des Marschs "Die Marchfelder" einmarschieren. Peter Platt hat dieses Musikstück eigens für die "Sommernacht der Marchfelder" komponiert, um auf eine rauschende Ballnacht einzustimmen. Weinbar, Cocktails, Sektbar und vieles mehr Was heuer neu ist: Es wird eine fulminante Showeinlage des Tanzvereins "About:Dance" geben. Neben den beiden prachtvoll dekorierten Ballsälen werden viele weitere Programmhighlights geboten: Das traditionelle Feuerwerk, eine Ball-Tombola mit Exponaten regionaler Künstler und weiteren attraktiven Preisen sowie ein vielfältiges kulinarisches Angebot mit Weinbar, Heurigen, Café, Cocktails, Sektbar, Ball-Restaurant und der regionalen Ball-Gastronomie in den Ballsälen darf nicht fehlen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Harald Parth Ein großes Feuerwerk über Schloss Hof gehört zur "Sommernacht der Marchfelder".

Bis in die frühen Morgenstunden können Jung und Alt in der Balldisco das Tanzbein schwingen und dazu köstliche Longdrinks, gemixt von der Landjugend Marchfeld, genießen. Kurz vor Mitternacht werden die Gäste zur beliebten Publikumsquadrille gebeten. Musikalisch gestaltet wird die Sommernacht von der Philharmonie Marchfeld, The Big Bang, Austria Swingtett, Showtime und DJ Gigi in der Ball-Disco.