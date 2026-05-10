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Niederösterreich

Schwer verletzt: Biker kollidierte mit Auto im Bezirk Gänserndorf

Bei der Kollision waren ein Pkw und zwei Motorräder beteiligt. Die Motorradfahrer erlitten schwere Verletzungen.
10.05.2026, 11:24

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Unfallstelle in Gänserndorf

Ein Pkw und zwei Motorräder sind am Samstagnachmittag in einen schweren Verkehrsunfall auf der L5 in Lassee (Bezirk Gänserndorf) verwickelt gewesen. Das Auto war mit einem Biker kollidiert. In der Folge kam Feuerwehrangaben zufolge ein weiterer Zweiradlenker zu Schaden. Zwei Notarzthubschrauber wurden angefordert.

Die Motorradfahrer erlitten laut einer Aussendung der FF Lassee schwere Verletzungen. "Christophorus 9" und "Christophorus 3" transportierten die Opfer in Krankenhäuser. 

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An die Unfallstelle entsandt wurden zudem mehrere Rettungswagen des Roten Kreuzes und ein Fahrzeug vom Acute Community Nursing (ACN). Ebenfalls im Einsatz standen die FF Groißenbrunn und Breitensee. Während der Erstversorgung der Motorradfahrer wurde die L5 am Ort des Geschehens gesperrt.

Gänserndorf
Agenturen  | 

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