Schwer verletzt: Biker kollidierte mit Auto im Bezirk Gänserndorf

Ein Pkw und zwei Motorräder sind am Samstagnachmittag in einen schweren Verkehrsunfall auf der L5 in Lassee (Bezirk Gänserndorf) verwickelt gewesen. Das Auto war mit einem Biker kollidiert. In der Folge kam Feuerwehrangaben zufolge ein weiterer Zweiradlenker zu Schaden. Zwei Notarzthubschrauber wurden angefordert.

Die Motorradfahrer erlitten laut einer Aussendung der FF Lassee schwere Verletzungen. "Christophorus 9" und "Christophorus 3" transportierten die Opfer in Krankenhäuser.