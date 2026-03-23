"NextGÄN": Gänserndorf wertet Angebot für Jugendliche auf

Das alte Wasserwerk in Gänserndorf, rechts neben dem Rathaus, wird zum Treffpunkt der Jugend und nennt sich „NextGÄN“. Dort soll Jugendarbeit stattfinden, die den heutigen Anforderungen entspricht.

In Gänserndorf gab es bereits eine Anlaufstelle für Jugendliche, mit der Neueröffnung von "NextGÄN" werde das Angebot laut Stadtgemeinde nun deutlich erweitert und sichtbar aufgewertet. Die Jugendlichen können in ihren neuen Räumen Zeit miteinander verbringen, sich austauschen, ihre Freizeit miteinander gestalten, ohne etwas konsumieren zu müssen. Jugendliche bekommen Zugang zu Gemeinschaft Die jungen Menschen können gemeinsam kochen, wuzzeln oder Billard-Turniere veranstalten. Zudem stehen verschiedene Workshops auf dem Programm oder ein Sommerkino. Das Ziel ist klar: Das Miteinander soll gestärkt werden, soziale Kompetenzen gefördert und Jugendliche sollen einen niederschwelligen Zugang zu Unterstützung und Gemeinschaft erhalten.

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Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, sich von den Sozialpädagoginnen zu allen jugendrelevanten Themen beraten zu lassen. “Wir haben uns im Rahmen der Leader-Region mit anderen Gemeinden vernetzt und unterschiedliche Konzepte verglichen. Gänserndorf hatte mit Gerhild Ruthammer und ihrem Team bereits eine sehr gut funktionierende Jugendberatung. Mit den neuen Räumlichkeiten, einem Rebranding und der Weiterentwicklung des Konzepts wird dieses Angebot nun ausgebaut und stärker sichtbar gemacht„, erklärt Bettina Pieler, Stadträtin für Generationen (ÖVP). Streetworker mit Erfahrung Ein wichtiger Bestandteil der Jugendarbeit in Gänserndorf bleibt die aufsuchende Betreuung: Ruthammer und ihr Team sind bereits seit vielen Jahren im Gemeindegebiet unterwegs und erreichen Jugendliche direkt in ihrem Lebensumfeld. Künftig werden sie mit Taschen im neuen NextGÄN-Design sichtbar präsent sein und so ihre wichtige Arbeit noch stärker ins Bewusstsein rücken.

Öffnungszeiten “NextGÄN„ befindet sich rechts neben dem Rathaus (Rathausplatz 2)

befindet sich rechts neben dem Rathaus (Rathausplatz 2) Der Jugendtreff ist Montag, Mittwoch und Freitag von 16 bis 19.30 Uhr geöffnet