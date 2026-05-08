Fußballfan schwer verletzt: Vier Verdächtige ausgeforscht

Zum 120-jährigen Vereinsjubiläum trat Admira Wacker in der 2. Liga gegen Austria Salzburg an - gewann das Spiel mit 4:0. Vier Anhänger des Auswärtsteams sollen dabei jedoch gegen 21:20 Uhr auf der Gästetribüne gemeinsam mit einem noch unbekannten Mittäter einen anderen Fan schwer verletzt haben. Man sei "in bedrohlicher Weise auf das Opfer zugestürmt" und habe diesem Schläge versetzt, berichtet die Polizei.

Was als Fußballfest geplant war, endete für einen Besucher des Stadions von Admira Wacker in der Südstadt (Maria Enzersdorf) am 18. Oktober 2025 im Krankenhaus.

Außerdem steht die Gruppe im Verdacht, ein weiteres Opfer "durch einen Schlag oder Stoß zu Sturz gebracht zu haben". Seitens der Polizei wurden daher nach dem Vorfall Fahndungsbilder der mutmaßlichen Schläger veröffentlicht. Diese brachten nun einen Ermittlungserfolg. Denn durch die mediale Berichterstattung und Erhebungen der Polizeiinspektion Maria Enzersdorf sei es gelungen, vier Täter auszuforschen.

Festnahmen in Salzburg

Diese wurden in den frühen Morgenstunden des 5. Mai von "Schnellen Reaktionskräften" der Landespolizeidirektion Salzburg, des Landeskriminalamtes Salzburg und des Einsatzkommandos Cobra festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt hatte den Zugriff angeordnet.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um zwei Männer aus dem Bezirk Salzburg-Umgebung im Alter von 32 und 51 Jahren sowie zwei Männer aus dem Bezirk Hallein im Alter von 30 und 35 Jahren. Sie werden der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt.