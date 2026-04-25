Niederösterreich

Ermittlungen zu Frontal-Crash mit zwei Toten bei Langenlois

85-jähriger Mödlinger und 62-Jährige aus Horn starben. Fünfjähriges Mädchen schwer verletzt. Auch ein Hund wurde getötet.
25.04.2026, 12:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Unfallstelle auf der B218

Zu der Pkw-Frontalkollision mit zwei Toten auf der B218 am Freitagnachmittag in Langenlois (Bezirk Krems) hat die Polizei am Samstag weitere Details veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei den Toten um die beiden Lenker - einen 85-jährigen Mann aus dem Bezirk Mödling und eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Horn.

Zerstörter Pkw

Die Pkw kollidierten mit großer Wucht.

Auch ein Hund im Wagen des 85-Jährigen starb. Die fünfjährige Enkeltochter der 62-Jährigen wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber C2 ins AKH Wien gebracht.

Drittes Auto

Nach dem Frontalzusammenstoß kollidierte ein weiterer Pkw mit den Unfallfahrzeugen. Die drei Insassen, eine 48-jährige Frau, ihr zwölfjähriger Sohn und eine 68-jährige Begleiterin kamen laut Polizei mit leichteren Verletzungen davon und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Krems gebracht.

Heidenreichstein: Frontal-Crash auf L61 fordert zwei Verletzte

Die Ursache für die Frontalkollision ist laut Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Die B218 war von 14.00 bis 17.00 Uhr im Bereich der Unfallstelle für den gesamten Verkehr gesperrt.

Krems
Agenturen  | 

Kommentare