Ermittlungen zu Frontal-Crash mit zwei Toten bei Langenlois

Zu der Pkw-Frontalkollision mit zwei Toten auf der B218 am Freitagnachmittag in Langenlois (Bezirk Krems) hat die Polizei am Samstag weitere Details veröffentlicht. Demnach handelt es sich bei den Toten um die beiden Lenker - einen 85-jährigen Mann aus dem Bezirk Mödling und eine 62-jährige Frau aus dem Bezirk Horn.

Auch ein Hund im Wagen des 85-Jährigen starb. Die fünfjährige Enkeltochter der 62-Jährigen wurde schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber C2 ins AKH Wien gebracht.

Drittes Auto

Nach dem Frontalzusammenstoß kollidierte ein weiterer Pkw mit den Unfallfahrzeugen. Die drei Insassen, eine 48-jährige Frau, ihr zwölfjähriger Sohn und eine 68-jährige Begleiterin kamen laut Polizei mit leichteren Verletzungen davon und wurden mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Krems gebracht.