Friedenssignal vom Ort der Ruhestätte des Thronfolgers auf Schloss Artstetten

Dort sollte um 12.30 Uhr die festliche Präsentation der Installation starten, aber auch die Aufnahme in die „Via Habsburg“, das ist eine vom Europarat zertifizierte Kulturroute mit habsburgischem Erbe in Städten, Gemeinden oder auch Stiften. Auch ein Friedenssegen, eine Agape und die musikalische Umrahmung durch die Trachtenkapelle Artstetten werden die Feier aufwerten.

Neben dem sehr facettenreichen Franz-Ferdinand-Museum haben im Schloss auch die Spezialführungen wieder gestartet. Bei der unterhaltsamen Tour "Dienstboten-G’schichten“ (Do., Sa., So.) gewährt ein Team, das in historische Rollen schlüpft, besondere Einblicke in den Alltag der Bediensteten der Hoheiten.