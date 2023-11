Freude in Melk über neuen Rekord bei Nächtigungen

Profitable Vielfalt

Von der Vielfalt, die die Stadt biete, profitieren sowohl Bewohner als auch Touristen. In der Altstadt würden die Vorzüge komprimiert, heuer zogen hier 15 neue Unternehmen zu, so der Stadtchef. Branchenmix beim Handel und gute gastronomische Dienstleister sorgen für gute Frequenzen von Ausflüglern, die per Bus oder Schiff nach Melk kommen, so Textilhändler Heinz Weber in einem Pressegespräch: „In der Zeit zwischen März und September sind die Touristen deutlich in den Umsätzen zu spüren“. Im Vergleich der „A-Lagen“ in den österreichischen Städte liege Melk außerdem mit der Leerstandsquote von 6,2 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von 12,8 Prozent, legte Lorena Meierhofer eine weitere Top-Marke vor.