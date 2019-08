Frauenmorde: Notrufnummern an der Supermarkt-Kassa

Als zu Jahresbeginn in NÖ mehrere Frauen in kurzen Abständen ermordet wurden, gab es auch mehr Anrufe bei der Hotline des nö. Gewaltschutzzentrums. Frauen, die bereits unter häuslicher Gewalt litten, seien sensibler geworden, erklärt Geschäftsführerin Michaela Egger. Die Beratungen haben zugenommen. Das Gewaltschutzzentrum hat 2018 2.664 Personen betreut, 1428 davon nach polizeilichen Betretungsverboten gegen den Partner. „Häusliche Gewalt ist ein sehr komplexes Thema. Es gibt und gab ein Nahverhältnis zum Täter. Aus unserer Sicht als Opferschutzeinrichtung ist gerade der Trennungsprozess die gefährlichste Zeit für Frauen, wie es sich auch bei den aktuellen Mordopfern widerspiegelt. In erster Linie werden wir dann tätig, wenn über die Polizei die Meldung eines Betretungsverbotes kommt“, so Egger.

Was man im Gewaltschutzzentrum deutlich spüre ist, dass die Schwere an Gewalt zunimmt. „Von häuslicher Gewalt sind vor allem Frauen und ihre Kinder betroffen. Diese geschlechtsspezifische Gewalt gründet in einem hierarchischen Geschlechterverhältnis, von dem unsere Gesellschaft nicht erst durch den Zustrom von Menschen aus anderen Ländern geprägt ist“, sagt Egger.