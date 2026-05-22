28-Jährige erschossen: Entscheidung über U-Haft in Wiener Neustadt

Im Fall einer in Kottingbrunn (Bezirk Baden) getöteten Frau (28) hat die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt die Verhängung der U-Haft über den 27-jährigen Beschuldigten beantragt. Das teilte Behördensprecher Erich Habitzl am Freitag auf Anfrage mit. Der Mordverdächtige ist laut seinem Verteidiger Manfred Arbacher-Stöger umfassend geständig, als Motiv gilt eine Kränkung durch die Frau, mit der der Steirer ein Verhältnis hatte.

Der 27-Jährige wurde nach der Festnahme in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert. Nach Angaben von Arbacher-Stöger soll der Mann dem Opfer, das er via Facebook kennengelernt hatte, mit seiner als Sportschütze legal besessenen Pistole drei Mal in den Kopf geschossen haben. Dass die laut Habitzl 28-jährige Frau an einem Kopfschuss starb, wurde auch im vorläufigen Obduktionsergebnis festgehalten. Die Eltern hatten die leblose 28-Jährige am 14. Mai in deren Wohnung entdeckt, rund um diesen Tag dürfte laut ersten Erkenntnissen auch der Tatzeitpunkt liegen. Nähere Details erwartet sich die Staatsanwaltschaft hier vom schriftlichen Obduktionsgutachten, das in mehreren Wochen vorliegen sollte.