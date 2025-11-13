Kein Gehaltsplus für Politiker: NÖ kündigt Nulllohnrunde an

300 Millionen Euro muss das Land Niederösterreich einsparen, die finanzielle Lage ist wie in anderen Bundesländern prekär.

Fest steht seit Donnerstag auch, dass die Politik bei sich selbst sparen will: Für das Jahr 2026 soll es für alle politischen Ebenen im Land keine Gehaltserhöhung geben. Damit soll eine sogenannte Nulllohnrunde umgesetzt werden – ein Schritt, den die beiden Landtagsklubobleute von ÖVP und FPÖ gemeinsam angekündigt haben.

„Die Budgetsituation ist und bleibt in Zeiten einer Wirtschaftskrise für die öffentliche Hand angespannt. Aktuell wird im Land jeder Euro zweimal umgedreht, jede Ausgabe hinterfragt“, erklärten ÖVP-Klubobmann Kurt Hackl und FPÖ-Klubobmann Reinhard Teufel unisono. Mit der Nulllohnrunde wolle man „einen Beitrag leisten, den Spargedanken weiterzutragen“.

Verwaltungsreform und Sparmaßnahmen

Hackl betonte, dass sich das Land derzeit einer umfassenden Aufgaben- und Verwaltungsreform unterziehe. Ziel sei es, die Verwaltung schneller, effizienter und bürgernäher zu gestalten.