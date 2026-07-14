Schwerer Diebstahl am Flughafen Wien: Polizei sucht diese Männer

Zwei Männer stehen im Verdacht, am 30. Mai 2026, gegen 14.15 Uhr, am Gelände des Flughafens Wien, im Bereich des Busbahnhofes am Terminal 3, einen unbeaufsichtigten Rucksack gestohlen zu haben.

In dem Rucksack befanden sich mehrere Wertgegenstände, unter anderem zwei Laptops, Kredit- und Bankomatkarten und Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe.