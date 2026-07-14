Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Schwerer Diebstahl am Flughafen Wien: Polizei sucht diese Männer
Die zwei Männer stehen im Verdacht, einen Rucksack gestohlen zu haben. Darin befanden sich mehrere Wertgegenstände.
Zwei Männer stehen im Verdacht, am 30. Mai 2026, gegen 14.15 Uhr, am Gelände des Flughafens Wien, im Bereich des Busbahnhofes am Terminal 3, einen unbeaufsichtigten Rucksack gestohlen zu haben.
In dem Rucksack befanden sich mehrere Wertgegenstände, unter anderem zwei Laptops, Kredit- und Bankomatkarten und Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe.
© LPD NÖ
© LPD NÖ
Die Polizei bittet nun um Hilfe. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter werden an den Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Telefonnummer 05913-336-2215, erbeten.
Kommentare