Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Niederösterreich

Schwerer Diebstahl am Flughafen Wien: Polizei sucht diese Männer

Die zwei Männer stehen im Verdacht, einen Rucksack gestohlen zu haben. Darin befanden sich mehrere Wertgegenstände.
14.07.2026, 13:02

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Fahndung flughafen

Zwei Männer stehen im Verdacht, am 30. Mai 2026, gegen 14.15 Uhr, am Gelände des Flughafens Wien, im Bereich des Busbahnhofes am Terminal 3, einen unbeaufsichtigten Rucksack gestohlen zu haben.

In dem Rucksack befanden sich mehrere Wertgegenstände, unter anderem zwei Laptops, Kredit- und Bankomatkarten und Bargeld in mittlerer vierstelliger Höhe.

Fahndung flughafen

fahndung flughafen

Die Polizei bittet nun um Hilfe. Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täter werden an den Kriminaldienst des Stadtpolizeikommandos Schwechat, Telefonnummer 05913-336-2215, erbeten.

Niederösterreich
kurier.at  | 

Kommentare