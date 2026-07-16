Die Flucht vor der tschechischen Polizei hat ein Duo in einem Pkw ins nördliche Niederösterreich geführt. Der Wagen, der sich in Novosedly na Morave nahe der Staatsgrenze einer Anhaltung entzogen hatte, wurde Exekutivangaben vom Donnerstag zufolge erst in Wildendürnbach im Bezirk Mistelbach gestoppt. Die 28-jährige Lenkerin wurde festgenommen, ihr 44-jähriger Beifahrer flüchtete. Im Fahrzeug wurden 220 Gramm Cannabiskraut sowie Einbruchswerkzeug sichergestellt.

Die Polizei wollte das Auto am Sonntag gegen 23.00 Uhr anhalten. Nach dem Stopp im Bezirk Mistelbach machte sich der 44-jährige tschechische Staatsbürger umgehend zu Fuß über umliegende Felder aus dem Staub. Eine Suche, an der auch ein Hubschrauber der Flugpolizei und eine Diensthundestreife beteiligt waren, verlief erfolglos. Nach dem Mann wird weiterhin gefahndet, betonte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

Die 28-jährige Autofahrerin - auch sie ist Tschechin - wurde vorläufig festgenommen. Ihr wurde später ein Hofladen-Diebstahl in Neudorf im Weinviertel (Bezirk Mistelbach) vom vergangenen Sonntag zugeordnet, zu dem die Beschuldigte nicht geständig war. Nach Abschluss der Ermittlungen wird die Frau der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt.