Florianiwallfahrt als Danksagung für das funktionierende Freiwilligenwesen

Die Predigt des Landesfeuerwehrkurat Pater Stephan Holpfer stand ganz im Zeichen des Dankes. Der Florianimarsch sei ein Dankesfest. Dafür, dass die Florianis von den Einsätzen in der eigenen Region und im Ausland zumeist gut nach Hause zurückkehren. Es sei aber auch die Gelegenheit, den fast 100.000 Feuerwehrleuten im Bundesland Dank zu sagen. Besonders für ihren Dienst an der Gesellschaft und für ihre Jugendarbeit, so die Botschaft.