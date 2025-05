FIS-Meeting in Portugal: NÖ erwartet grünes Licht für Skiweltcup

Seit 1995 veranstaltet der Semmering den Damen-Weltcup, seit 1996 abwechselnd mit Lienz (Osttirol) im Zweijahresrhythmus. Heuer wäre eigentlich Lienz an der Reihe gewesen. Das dafür genutzte Skigebiet wurde jedoch endgültig geschlossen.

Zuletzt wurde auch den Bergbahnen Semmering die nötige Unterstützung für die Ausrichtung signalisiert. Mitten in der Hauptsaison ist der Publikumsskilauf am Zauberberg nämlich stark eingeschränkt und damit mit wirtschaftlichen Einbußen verbunden.

Werbung für das Sportland

Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) sind die Rennen die "beste Werbung" für das Bundesland. "Die Erinnerungen an das Spektakel im vergangenen Dezember am Semmering sind bei vielen nach wie vor präsent: Die Stimmung unter den 13.000 Gästen, die an den Zauberberg kamen, war großartig, Millionen Zuseher fieberten vor den Bildschirmen mit.“