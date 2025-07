Fine Dining: Wo im Waldviertel Ameisen und Erde serviert werden

Im Waldviertel finden sich heute Abend Ameisen und Erde auf pittoresk angerichteten Tellern wieder. Grund dafür ist Bernhard Zimmerl. Der 33-Jährige führt mit dem „Foggy Mix“ bereits ein Zwei-Hauben-Lokal in Waidhofen an der Thaya. Am selben Standort eröffnet der Küchenchef nun das Fine-Dining-Restaurant „Zimmerl“.