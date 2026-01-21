Perchtoldsdorf: Duo warf Feuerwerkskörper in Wohnung von 19-Jähriger

Zu dem Vorfall soll es nach einem Streit gekommen sein, die Feuerwerkskörper landeten im Wohn- und Schlafzimmer der 19-Jährigen. Verwendet wurden pyrotechnische Gegenstände der Kategorie F4, für die eine behördliche Bewilligung nötig ist. Weitere derartige Feuerwerkskörper wurden bei einer Hausdurchsuchung in der Wohnung des 19-Jährigen sichergestellt. Außerdem wurden Teile des benutzten Notfallhammers und verbotene Waffen entdeckt.

Festnahme durch WEGA

Der 19-Jährige wurde mit Unterstützung der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) festgenommen. Er war geständig und wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht. Für seinen Komplizen klickten am 13. Jänner in der Bundeshauptstadt die Handschellen, auch die Sondereinheit WEGA stand dabei im Einsatz.

Der 22-Jährige verweigerte die Aussage und wurde in die Justizanstalt Wien-Josefstadt gebracht. Ermittlungen gegen die beiden österreichischen Staatsbürger laufen wegen absichtlich schwerer Körperverletzung, schwerer Sachbeschädigung, vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel und Brandstiftung.