Feuerwehrleute in St. Valentin retteten kraftloses Reh aus der Enns

Ein mit letzten Kräften im Ennskanal strampelndes Reh fand im Bezirk Amstetten in Feuerwehrleuten aus St. Valentin seine Retter.

Samstagmittag war der Grund für einen weiteren Alarm für die Freiwilligen nicht ein Verkehrsunfall, sondern eine dringend anstehende Tierrettung. Zuletzt beschäftigten die Feuerwehr vor allem verschiedenste Einsätze im Verkehrsbereich. Rasch nach der Alarmierung um die Mittagszeit konnten die Einsatzkräfte am Samstag das Reh aufgrund konkreter Zeugenangaben im Wasser finden. Das bereits entkräftete Tier war in die Enns gestürzt und konnte aufgrund der glatten Uferböschung des Ennskraftwerkskanals nicht mehr ans rettende Festland.

Es bedurfte Geschicklichkeit und ruhiges Agieren der St. Valentiner Feuerwehrleute, um das zappelnde Reh rasch mithilfe einer Leine einfangen und aus dem Wasser ziehen zu können. Wieder in Sicherheit erholte sich das unverletzte Tier zur Freude der Feuerwehrleute rasch, womit es dann wieder in die Freiheit entlassen werden konnte. Einsatz auf A1 Die erfolgreiche Tierrettung schloss sich bei den St. Valentiner Feuerwehrleuten an eine Serie von Einsätzen in einer gar nicht stillen Jahreszeit vor Weihnachten an. Am Freitag ging es schon in der Früh kurz vor 6 Uhr auf der Westautobahn los. Der Anhänger eines Lkw-Zugs war umgestürzt. Die Feuerwehrleute setzten zwei Wechselladefahrzeuge ein, um den beschädigten Hänger wieder auf die Räder zu stellen und ihn anschließend sicher abzutransportieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Stadt St. Valentin Lkw-Anhänger musste aufgerichtet und geborgen werden.

Am frühen Abend folgte der zweite Einsatz an diesem Tag: Auf der B1 galt es, einen in Brand geratenen Pkw gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr Erla zu löschen. Der Pkw-Lenker war mit einem Autoanhänger unterwegs, als plötzlich Rauch und Feuer im Motorraum des Wagens wahrnehmbar waren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Stadt St. Valentin Pkw wurde auf der B1 Raub der Flammen.

Der Fahrer konnte den Anhänger gerade noch rechtzeitig vom Zugfahrzeug abhängen und zur Seite schieben, bevor das Auto in Vollbrand stand. Den Löschtrupps der beiden Feuerwehren blieb nur noch das Feuer zu löschen, das Fahrzeug war aber nicht mehr zu retten. Die Feuerwehr transportierte das Wrack von der Unfallstelle ab.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Stadt St. Valentin Pkw-Brand auf der B1.