Niederösterreich

Boden gloste bereits: Feuerwehren im Ybbstal stoppten Waldbrand

Entzündeter Rammhaufen geriet bei Windhag außer Kontrolle.
Wolfgang Atzenhofer
06.03.2026, 09:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Waldbrand in Windhag

Als Donnerstagnachmittag die Feuerwehren am Brandort eintrafen, gloste der Waldboden bereits. Im Ortsteil Windhag in der Großgemeinde Waidhofen an der Ybbs war das Abfackeln eines sogenannten "Rammhaufens“ außer Kontrolle geraten. Es drohte ein größerer Waldbrand.

Feuerwehrmann bekämpft Waldbrand

Feuerwehrleute konnte den Brand im Waldboden rasch stoppen.

Die drei Feuerwehren Windhag, Waidhofen-Stadt und St. Leonhard/Wald wurden zu dem entlegenen Waldstück beordert. Im trockenen Boden hatte sich das Feuer schon im Waldbereich breitgemacht.

Demut bei der Jagd auf den "Wurmmond" am Sonntagberg

Bevor Bäume in Brand geraten konnten, gelang es den Freiwilligen aber mithilfe mehrerer Löschleitungen den Schwelbrand abzulöschen. Um an die Glutnester heranzukommen wurde der Boden aufgelockert und die Glut gelöscht.

verbrannter Waldboden

Einsatz in einem entlegenen Waldswtück. 

Dann wurde sichergestellt, dass keine Glutstellen übersehen wurden, indem die Freiwilligen noch Kontrollgänge mit einer Wärmebildkamera durchführten.

Nach rund einer Stunde war die Waldbrandgefahr gebannt und es konnte „Brand aus“ gegeben werden. 

Waidhofen an der Ybbs Waldbrand
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare