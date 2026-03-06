Boden gloste bereits: Feuerwehren im Ybbstal stoppten Waldbrand

Als Donnerstagnachmittag die Feuerwehren am Brandort eintrafen, gloste der Waldboden bereits. Im Ortsteil Windhag in der Großgemeinde Waidhofen an der Ybbs war das Abfackeln eines sogenannten "Rammhaufens“ außer Kontrolle geraten. Es drohte ein größerer Waldbrand.

Die drei Feuerwehren Windhag , Waidhofen-Stadt und St. Leonhard/Wald wurden zu dem entlegenen Waldstück beordert. Im trockenen Boden hatte sich das Feuer schon im Waldbereich breitgemacht.

Bevor Bäume in Brand geraten konnten, gelang es den Freiwilligen aber mithilfe mehrerer Löschleitungen den Schwelbrand abzulöschen. Um an die Glutnester heranzukommen wurde der Boden aufgelockert und die Glut gelöscht.

Dann wurde sichergestellt, dass keine Glutstellen übersehen wurden, indem die Freiwilligen noch Kontrollgänge mit einer Wärmebildkamera durchführten.

Nach rund einer Stunde war die Waldbrandgefahr gebannt und es konnte „Brand aus“ gegeben werden.