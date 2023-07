Feuerwehren müssen massiven Flurbrand vor dem Wald stoppen

Nach dem massiven Wald- und Flurbrand im Bezirk Korneuburg am Sonntag gab es am heutigen Montag wegen des gleichen Szenarios Großalarm für die Feuerwehren im Waldviertel. In Schlader in der Gemeinde Karlstein an der Thaya steht seit den Mittagsstunden ein Feld in Flammen. Rund ein Dutzend Feuerwehren sind zur Brandbekämpfung angerückt.