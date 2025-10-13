Flammen schlagen aus Dach – stundenlanger Feuerwehreinsatz in NÖ

Da sich der Brand vom Erdgeschoß in weiterer Folge bis zum Dach ausbreitete und schließlich Flammen aus dem Dachgiebel drangen, wurde zusätzliche Unterstützung - etwa von Atemschutzgeräteträgern - angefordert. Über mehrere Stunden standen bis zu 170 Feuerwehrleute aus insgesamt neun Feuerwehren der Bezirke Baden und Wiener Neustadt im Löscheinsatz.

Dach erschwerte die Arbeiten

Besondere Herausforderungen bei den Löscharbeiten bereitete die Dachkonstruktion. Statt herkömmlicher Ziegel war das Dach mit Metallplatten in Ziegeloptik gedeckt, die mehrfach verschraubt waren. Zum Öffnen der Dachhaut mussten daher Motortrennjäger sowie weitere Brech- und Schneidwerkzeuge eingesetzt werden.