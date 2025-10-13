Flammen schlagen aus Dach – stundenlanger Feuerwehreinsatz in NÖ
Am Sonntag standen im Bezirk Baden rund 170 Feuerwehrleute mehrere Stunden lang im Löscheinsatz.
© BFKDO Baden / Stefan Schneider
Der Bewohner hatte das Gebäude bei Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen.
© BFKDO Baden / Stefan Schneider
Die Löscharbeiten dauerten einige Stunden an.
© BFKDO Baden / Stefan Schneider
Für Probleme bei den Löscharbeiten sorgte insbesondere das Dach.
© BFKDO Baden / Stefan Schneider
Die Brandursache ist bisher nicht geklärt.
© BFKDO Baden / Stefan Schneider
170 Personen waren mit den Löscharbeiten beschäftigt.
© BFKDO Baden / Stefan Schneider
"Brand aus" konnte gegen 19.15 Uhr gegeben werden.
