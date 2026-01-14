Wullerdorfer Wehr: Das ist der neue Kommandant

"Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist." Mit diesem Spruch beendete Kurt Ernst nach 15 Jahren seine Amtszeit als Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Wullersdorf (Bezirk Hollabrunn). Mit seinem Wissen und seiner Erfahrung wird er der Wehr erhalten bleiben. Sein langjähriger Stellvertreter Markus Zahlbrecht wurde von den Kameraden zum neuen FF-Chef gewählt.

Seine 15 Jahre als Kommandant seien von Zusammenhalt, Weiterentwicklung und gemeinsamen Herausforderungen geprägt gewesen, sagte Ernst in seinem Rückblick. Der Abschied von der Spitze der Feuerwehr fällt ihm nicht schwer, denn er lebt nach dem Motto: "Führen bedeutet auch, andere zu entwickeln, um führen zu können." Erfahrener Feuerwehrmann an der Spitze der Wullersdorfer Wehr Dass sein Nachfolger Markus Zahlbrecht die FF-Mitglieder führen kann, hat er als Stellvertreter bewiesen. Außerdem ist er seit Jahren als Abschnittsfeuerwehrkommandant aktiv sowie Chef des Landes- und Bezirksführungsstabs und Mitglied des Arbeitsausschusses Katastrophenhilfsdienst. Zum Stellvertreter wurde Christof Vietze gewählt. Gerd Schnötzinger wurde zum neuen Verwalter ernannt, unterstützt von Norbert Pimberger als dessen Stellvertreter.

Die Feuerwehr Wullersdorf zählt derzeit 82 Mitglieder, davon sind 47 aktive, 21 gehören der Feuerwehrjugend an und 14 sind Reservisten. Altkommandant Kurt Ernst berichtete, dass seine Wehr 2025 insgesamt 80 Einsätze bewältigt hat, bei denen 627 Einsatzstunden geleistet wurden. Zusätzlich investierten die Mitglieder beinahe 1.300 Stunden in Aus- und Weiterbildungen. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr rund 7.300 freiwillige Stunden zum Wohle der Bevölkerung erbracht. Neue Schleifkorbtrage und Einsatz-Tablets Geplante Investitionen und Ausbildungsschwerpunkte waren Thema bei der Feuerwehrversammlung: Eine neue Schleifkorbtrage soll angekauft werden, da die aktuelle bereits in die Jahre gekommen ist. Die im vergangenen Jahr durch die Anschaffung des LAST-Fahrzeuges zurückgestellte Beschaffung neuer Einsatzhosen soll im ersten Halbjahr 2026 umgesetzt werden.