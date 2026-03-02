Ära ging zu Ende: Feuerwehr-Rochade im größten Bezirk des Landes

Im größten Feuerwehrbezirk Niederösterreichs ist eine Ära zu Ende gegangen: Nach zwei Funktionsperioden verabschiedeten sich Bezirksfeuerwehrkommandant Oberbrandrat Georg Schröder und sein Stellvertreter Brandrat Max Ovecka planmäßig aus ihren Funktionen.

Bei der Wahl in der Arbeiterkammer St. Pölten würdigten 231 Feuerwehrkommandanten und ein Stellvertreter aus 124 Feuerwehren die beiden mit Standing Ovations. Für ihre Verdienste erhielten sie den Ehrendienstgrad.

Neue Spitze gewählt

Zum neuen Bezirksfeuerwehrkommandanten wurde Oberbrandrat Mateusz Fryn von der FF St. Pölten-Stadt gewählt. Sein Stellvertreter ist künftig Brandrat Richard Kraus von der FF Raipoltenbach. Auch in mehreren Abschnitten des Bezirks kam es zu personellen Veränderungen.

Ein Kommandant mit über 3.500 Einsätzen

Fryn (36) begann seine Feuerwehrlaufbahn im Jahr 2000 bei der Feuerwehrjugend St. Pölten-Stadt. Seit 2005 im Aktivdienst, übernahm er zahlreiche Führungsfunktionen, zuletzt als Abschnittsfeuerwehrkommandant.

Auf Landesebene engagiert er sich in mehreren Fachgremien und leitet seit 2024 die Bereichsalarmzentrale St. Pölten. Mit mehr als 3.500 absolvierten Einsätzen bringt er umfassende Erfahrung mit.