Schreiben statt Löschen: Buch über das Feuerwehrwesen präsentiert
Zur Präsentation wurden die Kommanden der 72 Feuerwehren des Bezirkes, die Bürgermeister sowie zahlreiche Ehrengäste eingeladen. Moderator Tom Schwarzmann begrüßte Vertreter aus Politik, dem Feuerwehrwesen, von Polizei, Bundesheer und dem Roten Kreuz sowie zahlreiche Sponsoren des Projekts.
Einblick in die Recherche
Mit einem kurzen Film und einer Interviewrunde wurde die Entstehungsgeschichte des Buches von Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner kurz erzählt. Die beiden Autoren Herbert Schanda und Johann Woltran gaben einen Einblick in ihre umfangreiche Recherchearbeit.
Erste Exemplare ausgehändigt
Der Lanzenkirchner Bürgermeister Bernhard Karnthaler, Bezirkshauptmann Markus Sauer und LAbg. Franz Dinhobl (ÖVP) würdigten das Buchprojekt und gratulierten dem Team zu der historischen Dokumentation.
