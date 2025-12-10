Schreiben statt Löschen: Buch über das Feuerwehrwesen präsentiert

Ein besonderes Feuerwehr-Projekt wurde am 9. Dezember im Festsaal in Lanzenkirchen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO) Wiener Neustadt stellte sein neues Buch "Das Feuerwehrwesen im Bezirk Wiener Neustadt – 1874 bis 2025“ vor.

Zur Präsentation wurden die Kommanden der 72 Feuerwehren des Bezirkes, die Bürgermeister sowie zahlreiche Ehrengäste eingeladen. Moderator Tom Schwarzmann begrüßte Vertreter aus Politik, dem Feuerwehrwesen, von Polizei, Bundesheer und dem Roten Kreuz sowie zahlreiche Sponsoren des Projekts.