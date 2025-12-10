Niederösterreich

Schreiben statt Löschen: Buch über das Feuerwehrwesen präsentiert

Präsentation des Buches im Gemeinde- und Festsaal Lanzenkirchen
Das Bezirksfeuerwehrkommando Wiener Neustadt stellte sein neues Werk über die Geschichte der Feuerwehr seit 1874 vor.
10.12.25, 11:48
Ein besonderes Feuerwehr-Projekt wurde am 9. Dezember im Festsaal in Lanzenkirchen erstmals der Öffentlichkeit präsentiert. Das Bezirksfeuerwehrkommando (BFKDO) Wiener Neustadt stellte sein neues Buch "Das Feuerwehrwesen im Bezirk Wiener Neustadt – 1874 bis 2025“ vor.

Zur Präsentation wurden die Kommanden der 72 Feuerwehren des Bezirkes, die Bürgermeister sowie zahlreiche Ehrengäste eingeladen. Moderator Tom Schwarzmann begrüßte Vertreter aus Politik, dem Feuerwehrwesen, von Polizei, Bundesheer und dem Roten Kreuz sowie zahlreiche Sponsoren des Projekts.

Moderiert wurde der Abend von Tom Schwarzmann

Einblick in die Recherche

Mit einem kurzen Film und einer Interviewrunde wurde die Entstehungsgeschichte des Buches von Bezirksfeuerwehrkommandant Karl-Heinz Greiner kurz erzählt. Die beiden Autoren Herbert Schanda und Johann Woltran gaben einen Einblick in ihre umfangreiche Recherchearbeit.

Das neue Buch über das Feuerwehrwesen im Bezirk Wiener Neustadt 

Erste Exemplare ausgehändigt

Der Lanzenkirchner Bürgermeister Bernhard Karnthaler, Bezirkshauptmann Markus Sauer und LAbg. Franz Dinhobl (ÖVP) würdigten das Buchprojekt und gratulierten dem Team zu der historischen Dokumentation.

Zum Abschluss des Abends wurden die ersten druckfrischen Exemplare an Ehrengäste und die Feuerwehren des Bezirkes übergeben. Das Buch ist für 35 Euro bei den Feuerwehren erhältlich.

