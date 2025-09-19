Küchenbrand bei Krems: Bauarbeiter retten Kinder und löschen Feuer
Ein Küchenbrand im Paudorfer Ortsteil Hörfarth (Bezirk Krems-Land) hat am Freitagnachmittag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Mehrere Kinder bemerkten gegen 14 Uhr Flammen in der Küche und riefen sofort um Hilfe.
Bauarbeiter, die gerade am Nachbargebäude arbeiteten, reagierten geistesgegenwärtig: Während einer den Feuerwehrnotruf absetzte, griff ein anderer beherzt zum Feuerlöscher und konnte die Flammen noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte löschen.
Gebäude wurde belüftet
Da zunächst unklar war, ob sich der Brand weiter ausgebreitet hatte, alarmierte die Bezirksalarmzentrale vier Feuerwehren der Marktgemeinde Paudorf. Ein Atemschutztrupp kontrollierte die betroffene Küche, überprüfte die Möbel mit einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester und belüftete das Gebäude.
Das Rote Kreuz war ebenfalls vor Ort und kümmerte sich um die leicht geschockten Kinder. Verletzt wurde niemand. Nach rund einer Stunde war der Einsatz beendet. Während der Arbeiten war eine Spur der L100 gesperrt, die Feuerwehr übernahm die Verkehrslotsung.
