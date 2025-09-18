Alarm in Unterkunft in NÖ: Ukrainer zückte plötzlich ein Messer

Gefährliche Szenen spielten sich am Mittwoch in einer Unterkunft für Vertriebene im Bezirk Gmünd im Waldviertel ab. KURIER-Informationen zufolge soll ein Mann ein Messer gezückt und damit Mitbewohner bedroht haben.

Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut einem Sprecher der Landespolizeidirektion Niederösterreich um einen Ukrainer. Die Beamten waren rasch vor Ort und nahmen den Mann fest.

Die Hintergründe der Tat sind noch unklar, es dürfte jedoch Alkohol im Spiel gewesen sein. Wie es für den Verdächtigen weitergeht, muss nun die Justiz klären. Verletzt wurde niemand, allerdings wurde bei dem Vorfall offenbar eine Tür beschädigt.