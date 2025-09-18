Notarzthubschrauber im Einsatz: Frau auf Gestüt von Pferd verletzt
Die 53-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber ins Landesklinikum Horn geflogen werden.
Auf einem Gestüt im Gemeindegebiet von Schweiggers (Bezirk Zwettl) kam es am Mittwochvormittag zu einem Unfall mit einem Pferd.
Eine 53-jährige Frau aus dem Bezirk Gmünd hielt sich dort gegen 10.45 Uhr auf, als sich das Tier offenbar erschreckte und ausschlug.
Die Frau wurde vom Huf im Oberkörperbereich getroffen und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch Rettungskräfte wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Christophorus 2“ in das Landesklinikum Horn geflogen.
