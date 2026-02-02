Bezirk St. Pölten

Nächtliche Rettungsaktion: Mann hatte sich in Kanalisation verirrt

Feuerwehr rettet Mann aus Kanal
Der Mann wollte einen "Lost Place" in Nussdorf ob der Traisen erkunden, die Feuerwehr konnte ihn retten.
02.02.26, 10:29

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind die Helfer in der Nacht auf Montag in Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten) alarmiert worden.

Tragödie in NÖ: Rollstuhlfahrer (59) stirbt bei Wohnungsbrand

Bei der Erkundung eines „Lost Place“ hatte sich ein Mann laut Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in einem Tunnelsystem verirrt und war in die Kanalisation gelangt. Weil er einen Gullydeckel nicht selbst öffnen konnte, wählte er den Notruf.

Messer-Raub in Neulengbach: Maskierter Täter auf der Flucht

Nach rund einer Stunde wurde der Unverletzte von der Feuerwehr aus seiner misslichen Lage befreit. Dank der genauen Angaben wurde der Standort rasch lokalisiert. Die Einsatzkräfte waren gegen 2.30 Uhr alarmiert worden. Zwei Feuerwehren rückten aus. 

Mehr zum Thema

St. Pölten
kurier.at, Agenturen  | 

Kommentare