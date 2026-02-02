Nächtliche Rettungsaktion: Mann hatte sich in Kanalisation verirrt

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz sind die Helfer in der Nacht auf Montag in Nußdorf ob der Traisen (Bezirk St. Pölten) alarmiert worden.

Bei der Erkundung eines „Lost Place“ hatte sich ein Mann laut Philipp Gutlederer von Notruf NÖ in einem Tunnelsystem verirrt und war in die Kanalisation gelangt. Weil er einen Gullydeckel nicht selbst öffnen konnte, wählte er den Notruf.