Niederösterreich

Wohnungsbrand in St. Pölten fordert ein Todesopfer

Ein rotes Feuerwehrauto mit der Aufschrift „FEUERWEHR“.
Mehrparteienhaus stand in Flammen. Für einen Bewohner kam jede Hilfe zu spät.
31.01.26, 20:13

Beim Brand eines Mehrparteienhauses in St. Pölten kam am Samstag ein Bewohner ums Leben. In einer Wohnung war gegen 16.30 Uhr Feuer ausgebrochen. Weitere Verletzte gab es nicht.

Die Feuerwehr war alarmiert worden, weil starker Rauch aus der Wohnung drang. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Wohnung bereits in Vollbrand, Nachbarn berichteten, dass sich noch eine Person darin befinden dürfte.

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr bahnte sich den Weg ins Innere und brach die Wohnungstür auf. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Brand selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht, ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden. 

Weitere Verletzte gab es nicht, mehrere Personen wurden in Sicherheit gebracht und vom Roten Kreuz betreut.

