Wohnungsbrand in St. Pölten fordert ein Todesopfer

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr bahnte sich den Weg ins Innere und brach die Wohnungstür auf. Für den Mann kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der Brand selbst konnte rasch unter Kontrolle gebracht, ein Übergreifen auf andere Wohnungen verhindert werden.

Weitere Verletzte gab es nicht, mehrere Personen wurden in Sicherheit gebracht und vom Roten Kreuz betreut.