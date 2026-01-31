Niederösterreich

Wienerin (30) bei Rodelunfall am Semmering schwer verletzt

Ein gelber Notarzthubschrauber des ÖAMTC im Flug.
Frau kam mit Schlitten von der Piste ab und prallte gegen Mast. Notarzthubschrauber flog sie ins Krankenhaus.
31.01.26, 20:04

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine 30-jährige Wienerin ist am Samstag bei einem Rodelunfall auf dem Hirschenkogel in Semmering-Kurort (Bezirk Neunkirchen) schwer verletzt worden. Laut Polizei dürfte die Frau mit einem 34-jährigen Mann mit dem Schlitten von der Rodelbahn abgekommen und gegen einen Mast geprallt sein. 

Die Verletzte wurde von der Bergrettung ins Tal gebracht und in Folge mit einem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen. Der Mann blieb unverletzt.

Mehr zum Thema

Neunkirchen
Agenturen, SJ  | 

Kommentare