Gastronomiebetrieb in Pottendorf brannte: keine Verletzten

In Pottendorf (Bezirk Baden) kam es am Donnerstag in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in einem Gastronomiebetrieb. Gegen 2:25 Uhr wurden die Freiwilligen Feuerwehren Pottendorf und Landegg alarmiert, bei ihrem Eintreffen drang bereits dichter Qualm aus dem Gebäude.

Ermittlungen zu Brandursache

Der Brand dürfte im Bereich des Personalraums ausgebrochen sein, die genaue Ursache ist derzeit noch unklar. Ermittlungen laufen. Die Einsatzkräfte konnten die Flammen rasch unter Kontrolle bringen. Zur Unterstützung wurde auch noch die Feuerwehr Ebreichsdorf mit einem Atemluftcontainer nachalarmiert.