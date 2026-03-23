Einsatz in NÖ: Holzhaus im Wald brannte lichterloh

Kein ruhiger Sonntagabend für die Feuerwehren in der Region um St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln. Im Bereich der Landesstraße in Hintersdorf war ein großer Feuerschein zu sehen. Gemeinsam mit den Feuerwehren Hintersdorf und Kirchbach rückten die Einsatzkräfte zur Unterstützung aus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF St. Andrä-Wördern Das Holzhaus wurde ein Raub der Flammen.

Aus bislang ungeklärter Ursache stand ein im Wald gelegenes Holzhaus bereits beim Eintreffen der Feuerwehren in Vollbrand. Umgehend wurde eine umfassende Löschwasserversorgung aufgebaut. Diese erfolgte über mehrere Tanklöschfahrzeuge sowie einen nahegelegenen Hydranten. Parallel dazu gingen mehrere Atemschutztrupps zur direkten Brandbekämpfung vor.