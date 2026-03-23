Bezirk Tulln

Einsatz in NÖ: Holzhaus im Wald brannte lichterloh

Dichter Rauch und großer Feuerschein sorgten in Hintersdorf für Alarm. Mehrere Feuerwehren löschten, die Polizei hat einen Verdacht.
Johannes Weichhart
23.03.2026, 08:43

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Feuer im Wald

Kein ruhiger Sonntagabend für die Feuerwehren in der Region um St. Andrä-Wördern im Bezirk Tulln.

Im Bereich der Landesstraße in Hintersdorf war ein großer Feuerschein zu sehen. Gemeinsam mit den Feuerwehren Hintersdorf und Kirchbach rückten die Einsatzkräfte zur Unterstützung aus.

Feuer im Wald

Das Holzhaus wurde ein Raub der Flammen.

Aus bislang ungeklärter Ursache stand ein im Wald gelegenes Holzhaus bereits beim Eintreffen der Feuerwehren in Vollbrand. Umgehend wurde eine umfassende Löschwasserversorgung aufgebaut. Diese erfolgte über mehrere Tanklöschfahrzeuge sowie einen nahegelegenen Hydranten. 

Parallel dazu gingen mehrere Atemschutztrupps zur direkten Brandbekämpfung vor.

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Der betroffene Bereich wurde anschließend großflächig mit Wärmebildkameras kontrolliert, um versteckte Glutnester aufzuspüren. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz beendet.

KURIER-Informationen zufolge könnte es sich bei dem Vorfall um Brandstiftung handeln. Eine Gruppe von Jugendlichen soll nun im Visier der Exekutive sein.

Tulln
kurier.at  |   |  Aktualisiert vor 2 Minuten

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