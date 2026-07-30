Flammen am Feld, Stromausfall: Mehrere Brände fordern die Feuerwehr

Mehrere Brände entlang der Franz-Josefs-Bahn zwischen Schwarzenau und Blumau an der Wild haben am Donnerstag einen Großeinsatz ausgelöst. Innerhalb weniger Stunden mussten 23 Feuerwehren zu diversen Brandherden in den Bezirken Waidhofen an der Thaya und Zwettl ausrücken. Extreme Hitze und Wind hätten die Lage zusätzlich verschärft, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya berichtet.

Gegen 11.00 Uhr rückten Einsatzkräfte zu Brandstellen entlang der Bahnstrecke aus. Die Böschung stand aus bisher unbekannter Ursache an mehreren Stellen in Flammen. Mithilfe mehrerer Tanklöschfahrzeuge und rund 80 Feuerwehrmitgliedern konnten die Brände rasch unter Kontrolle gebracht und ihre Ausbreitung verhindert werden.

Großalarm am brennenden Feld

Während der Nachlöscharbeiten kam es bereits in Blumau an der Wild zur nächsten Rauchentwicklung entlang der Gleise. Hier habe sich die Situation deutlich dramatischer entwickelt, so das Bezirksfeuerwehrkommando. Durch den Wind breiteten sich die Flammen auf ein angrenzendes, kürzlich abgeerntetes Feld aus und steckten liegende Strohschwaden in Brand.