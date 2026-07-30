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Bezirke Waidhofen/Thaya und Zwettl

Flammen am Feld, Stromausfall: Mehrere Brände fordern die Feuerwehr

23 Feuerwehren rückten aus, um diverse Brandherde zu löschen. Teile von Waidhofen an der Thaya sind nach einem Brand ohne Strom
30.07.2026, 14:36

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Zwei Feuerwehrleute löschen von den Gleisen aus eine schwarze Wiese.

Mehrere Brände entlang der Franz-Josefs-Bahn zwischen Schwarzenau und Blumau an der Wild haben am Donnerstag einen Großeinsatz ausgelöst. Innerhalb weniger Stunden mussten 23 Feuerwehren zu diversen Brandherden in den Bezirken Waidhofen an der Thaya und Zwettl ausrücken. Extreme Hitze und Wind hätten die Lage zusätzlich verschärft, wie das Bezirksfeuerwehrkommando Waidhofen an der Thaya berichtet.

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Gegen 11.00 Uhr rückten Einsatzkräfte zu Brandstellen entlang der Bahnstrecke aus. Die Böschung stand aus bisher unbekannter Ursache an mehreren Stellen in Flammen. Mithilfe mehrerer Tanklöschfahrzeuge und rund 80 Feuerwehrmitgliedern konnten die Brände rasch unter Kontrolle gebracht und ihre Ausbreitung verhindert werden.

Großalarm am brennenden Feld

Während der Nachlöscharbeiten kam es bereits in Blumau an der Wild zur nächsten Rauchentwicklung entlang der Gleise. Hier habe sich die Situation deutlich dramatischer entwickelt, so das Bezirksfeuerwehrkommando. Durch den Wind breiteten sich die Flammen auf ein angrenzendes, kürzlich abgeerntetes Feld aus und steckten liegende Strohschwaden in Brand.

Mehrere Feuerwehrleute und ein Feuerwehrauto auf einem brennenden Feld bei Löscharbeiten.

110 Feuerwehrmitglieder standen im Einsatz.

Großalarm wurde ausgelöst und elf Feuerwehren aus vier Gemeinden rückten mit 110 Personen an. Ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen stellte die Wasserversorgung sicher, mehrere Landwirte halfen, eine Ausbreitung zu verhindern. So konnte das Feuer eingedämmt werden. Die Einsatzkräfte beobachten die Lage weiterhin, um mögliche Glutnester rechtzeitig abzulöschen.

Stromausfall in Waidhofen an der Thaya 

Parallel dazu hat ein Brand in Waidhofen an der Thaya am Nachmittag zu einem umfassenden Stromausfall geführt. Neben dem Bezirk Waidhofen an der Thaya ist auch der Bezirk Zwettl betroffen. Grund dafür soll eine in Brand geratene Verteilerstation sein. Details liegen derzeit nicht vor.

Zwettl Waidhofen an der Thaya
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