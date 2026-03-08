Großalarm in der Nacht in NÖ: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Großalarm in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Melk. In den frühen Morgenstunden brach in Albrechtsberg ein Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses aus. Um 2:11 Uhr wurden die Feuerwehren Loosdorf , Albrechtsberg , Schollach und Spielberg‑Pielach alarmiert.

„Unsere größte Sorge war, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen“, sagt Einsatzleiter Maximilian Hubmaier.

Mit drei Löschrohren – zwei von außen, eines von innen – konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Versteckte Glutnester wurden anschließend abgelöscht.