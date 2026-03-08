Melk

Großalarm in der Nacht in NÖ: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

In Albrechtsberg stand ein Nebengebäude in Flammen – die Feuerwehren konnten Schlimmeres verhindern.
Johannes Weichhart
08.03.2026, 12:02

Feuerwehrleute löschen brennendes Haus

Großalarm in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Melk. In den frühen Morgenstunden brach in Albrechtsberg ein Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses aus. Um 2:11 Uhr wurden die Feuerwehren Loosdorf, Albrechtsberg, Schollach und Spielberg‑Pielach alarmiert.

„Unsere größte Sorge war, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen“, sagt Einsatzleiter Maximilian Hubmaier. 

Mit drei Löschrohren – zwei von außen, eines von innen – konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Versteckte Glutnester wurden anschließend abgelöscht.

Feuerwehrmann löscht Brand

Verletzt wurde bei dem Einsatz zum Glück niemand.

Bereits um 3:01 Uhr konnte „Brand aus" gemeldet werden.

Insgesamt standen 63 Feuerwehrleute mit 11 Fahrzeugen im Einsatz. Polizei und Rettungsdienst unterstützten zusätzlich. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht.

