Großalarm in der Nacht in NÖ: 60 Feuerwehrleute im Einsatz
Großalarm in der Nacht auf Sonntag im Bezirk Melk. In den frühen Morgenstunden brach in Albrechtsberg ein Brand in einem Nebengebäude eines Wohnhauses aus. Um 2:11 Uhr wurden die Feuerwehren Loosdorf, Albrechtsberg, Schollach und Spielberg‑Pielach alarmiert.
„Unsere größte Sorge war, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen“, sagt Einsatzleiter Maximilian Hubmaier.
Mit drei Löschrohren – zwei von außen, eines von innen – konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht werden. Versteckte Glutnester wurden anschließend abgelöscht.
Bereits um 3:01 Uhr konnte „Brand aus“ gemeldet werden. Verletzt wurde zum Glück niemand.
Insgesamt standen 63 Feuerwehrleute mit 11 Fahrzeugen im Einsatz. Polizei und Rettungsdienst unterstützten zusätzlich. Die Brandursache wird derzeit von der Polizei untersucht.
