Niederösterreich

Spektakulärer Unfall in NÖ: Auto landet auf Verkehrsinsel

Der Pkw war in Blindenmarkt von der Straße abgekommen und gegen eine Straßenlaterne gekracht.
Johannes Weichhart
03.03.2026, 11:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

auto fährt in eine straßenlaterene

Die B1 in Blindenmarkt im Bezirk Melk war am Montag Schauplatz eines Verkehrsunfalls.

Tödlicher Arbeitsunfall: Mann (34) stürzte in NÖ in Futtermischwagen

Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache auf eine Verkehrsinsel aufgefahren und in weiterer Folge gegen eine Straßenlaterne geprallt. Durch den Aufprall wurde die Laterne erheblich beschädigt und stand schief. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Maßnahmen der Feuerwehr

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab, um den Verkehr gefahrlos an der Einsatzstelle vorbeizuleiten. Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug mithilfe eines Krans geborgen. Zusätzlich banden die Feuerwehrmitglieder ausgelaufene Betriebsmittel, um eine Gefährdung für Umwelt und Verkehr auszuschließen.

46-223193925

Die Einsatzkräfte waren rasch zur Stelle.

Aufgrund der beschädigten Straßenlaterne wurde die zuständige Straßenmeisterei verständigt. Die Feuerwehr stand eine Stunde im Einsatz.

Melk
kurier.at  | 

Kommentare