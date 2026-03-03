Spektakulärer Unfall in NÖ: Auto landet auf Verkehrsinsel

Die B1 in Blindenmarkt im Bezirk Melk war am Montag Schauplatz eines Verkehrsunfalls.

Ein Pkw war aus bislang unbekannter Ursache auf eine Verkehrsinsel aufgefahren und in weiterer Folge gegen eine Straßenlaterne geprallt. Durch den Aufprall wurde die Laterne erheblich beschädigt und stand schief. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Maßnahmen der Feuerwehr

Die Einsatzkräfte sicherten zunächst die Unfallstelle ab, um den Verkehr gefahrlos an der Einsatzstelle vorbeizuleiten. Anschließend wurde das beschädigte Fahrzeug mithilfe eines Krans geborgen. Zusätzlich banden die Feuerwehrmitglieder ausgelaufene Betriebsmittel, um eine Gefährdung für Umwelt und Verkehr auszuschließen.