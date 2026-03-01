Tödlicher Arbeitsunfall: Mann (34) stürzte in NÖ in Futtermischwagen

Ein 34-Jähriger ist am Samstagabend bei einem Arbeitsunfall auf einem Bauernhof in Waidhofen an der Ybbs gestorben.

Durch Luke in Heuboden gefallen

Der Mann soll gepresstes Heu vom Heuboden durch eine Luke geworfen haben, dabei stürzte er aus vorerst unbekannter Ursache, wie die APA berichtet, in den darunter stehenden Futtermischwagen. Die Feuerwehr barg den Niederösterreicher.

Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des 34-Jährigen feststellen, berichtete die Landespolizeidirektion am Sonntag in einer Aussendung.