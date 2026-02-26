Arbeitsunfall in Linz: Mann stürzt 18 Meter in den Tod
Für den 57-Jährigen aus dem Bezirk Freistadt kam laut Polizei jede Hilfe zu spät.
Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt ist am Donnerstag bei Fassadenarbeiten an einem Hotel in Linz rund 18 Meter in den Tod gestürzt. Der Mann verunglückte kurz nach 11.00 Uhr.
Obwohl er umfassend notfallmedizinisch versorgt wurde und alle zur Verfügung stehenden Maßnahmen ausgeschöpft wurden, starb der Mühlviertler noch an der Unfallstelle, berichtete die Polizei.
