Ohne Führerschein: 40-Jähriger flüchtet zweimal vor Polizei

Ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Kirchdorf soll am Dienstagnachmittag vor einer Polizeikontrolle in Klaus an der Pyhrnbahn geflüchtet sein. Laut Polizeibericht ereignete sich der Vorfall am 25. Februar kurz vor 17 Uhr, als Beamte versuchten, den PKW-Lenker anzuhalten. Der Fahrer soll die Anhaltung ignoriert und mit stark überhöhter Geschwindigkeit davongefahren sein.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Wagen kurz darauf in einer Sackgasse stoppen. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass dem 40-Jährigen die Lenkberechtigung bereits entzogen worden war. Noch während der laufenden Amtshandlung soll der Mann erneut die Flucht ergriffen haben.

Er sei zu seinem Fahrzeug gelaufen und vom Kontrollort weggefahren. Dabei soll er auf einen Polizeibeamten zugefahren sein, der nur durch schnelles Ausweichen einen direkten Zusammenstoß verhindern konnte. Der Beamte wurde dennoch vom Fahrzeug gestreift, blieb aber unverletzt.

Festnahme und Anzeige

Der mutmaßliche Flüchtige konnte laut Polizei wenige Minuten später an seiner nahegelegenen Wohnadresse aufgegriffen werden. Er wurde vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen wird der 40-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.