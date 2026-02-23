Einbrecher in Schärding erwischt: Hausbesitzer alarmiert selbst Polizei

Ein aufmerksamer Hausbesitzer im Bezirk Schärding hat am vergangenen Samstag einen Einbruch in sein Anwesen vereitelt. Als der 67-Jährige gegen 10 Uhr zu seinem Grundstück kam, um Holzarbeiten durchzuführen, bemerkte er sofort die aufgebrochene Eingangstür und alarmierte umgehend die Polizei.

Die Beamten konnten bei der anschließenden Durchsuchung des Gebäudes einen 62-jährigen italienischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Deutschland im Obergeschoss antreffen.

Verdächtiger in flagranti erwischt

Der mutmaßliche Einbrecher wurde noch vor Ort festgenommen. Bei der anschließenden Personendurchsuchung stellten die Polizisten mutmaßliches Diebesgut sowie Einbruchswerkzeug sicher.

Weiteres Delikt geklärt

Im Zuge der Ermittlungen konnte den Behörden zufolge ein weiteres Delikt aufgeklärt werden. Der Verdächtige soll laut eigenen Angaben vor einigen Tagen ein hochwertiges E-Bike vom Stadtplatz in Schärding entwendet haben. "Der Mann zeigte sich umfangreich geständig", teilte die Polizei mit. Der 62-Jährige wird nun wegen der mutmaßlichen Straftaten bei der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Delikten dauern an.