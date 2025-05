Feuer in Innenstadtlokal löste Großeinsatz der Feuerwehr aus

Großalarm für die Feuerwehr wurde am Donnerstag kurz vor Mitternacht in Amstetten ausgelöst. Mitten in der Innenstadt war in einem Lokal ein Brand ausgebrochen. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften konnte das Feuer rasch löschen und ein Übergreifen auf direkt angebaute Objekte verhindern.