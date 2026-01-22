Ferienhütte in Tirol geriet in Vollbrand: Pächter konnte sich retten

Eine Ferienhütte in Hart im Tiroler Zillertal (Bezirk Schwaz) ist am späten Mittwochabend in Vollbrand geraten und zerstört worden. Der 84-jährige deutsche Pächter war durch das Signal eines Brandmelders auf das Feuer aufmerksam geworden und konnte sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Fünf Feuerwehren aus Hart und umliegenden Gemeinden wurden den Flammen schließlich Herr. Die Brandursache war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen, berichtete die Polizei.

Feuer brach im Badezimmer aus

Der 84-Jährige befand sich in der Stube der Hütte, als es zu dem Brand kam. Im Gang nahm der Deutsche schließlich starken Rauch war, der aus dem Badezimmer zu kommen schien. Beim Öffnen der Badezimmertür schlugen dem 84-Jährigen Flammen entgegen.