Frauen dürfen bei Tiroler Schützen weiter nicht ans Gewehr
Kein anderes Bundesland hat seinen eigenen Staatsempfang im Regionalformat. Das gibt es nur in Tirol. Wenn der Landeshauptmann für Ehrengäste einen "landesüblichen Empfang" ausrichtet, stehen die Schützen in ihren Trachten Gewehr bei Fuß und feuern Ehrensalven ab. Den Marketenderinnen bleibt nur das Ausschenken des Ehrenschnapses.
Das spiegelt die grundsätzliche Rollenverteilung im Tiroler Schützenwesen wieder. An der hatten im vergangenen Sommer zwei Kompanien des Traditionsverbands gerüttelt. Auf ihren Vorstoß hin wurde in den vergangenen Wochen darüber abgestimmt, ob künftig auch Frauen mit dem Gewehr ausrücken dürfen.
Geheime Briefwahl
Am Dienstagabend wurden die Stimmen der geheimen Briefwahl ausgezählt, an der sich jede der 235 Schützenkompanien in Tirol, der Bundesausschuss des Schützenbunds sowie Ehrenoffiziere beteiligen konnten. Mittwochfrüh wurde das Ergebnis verkündet: Auch im 21. Jahrhundert bleibt bei den Schützen alles, wie es ist. Es wird auch weiterhin keine Schützinnen geben.
Dafür haben sich - bei einer Wahlbeteiligung von 92 Prozent - 87 Prozent der Stimmberechtigten ausgesprochen. Damit heißt es auch in Zukunft: Die Männer schießen, die Frauen schenken als Marketenderinnen Schnaps aus.
Der Landeskommandant der Tiroler Schützen, Thomas Saurer, wollte das nicht als Entscheidung gegen die Frauen verstanden wissen. Sie seien eine "tragende Säule" im Schützenwesen. "In der Diskussion um Frauen im Tiroler Schützenwesen geht es nicht um Fragen der Gleichberechtigung", befindet Saurer. "Vereinsrechtlich sind unsere weiblichen Mitglieder vollwertige Mitglieder und können sämtliche Funktionen bis hin zur Obfrau bekleiden."
Jahr 1511
Das Tiroler Schützenwesen geht bis aufs Jahr 1511 zurück, als das Landlibell festlegte, dass jeder Wehrfähige eine Waffe tragen durfte, um das Land bei Bedrohungen zu verteidigen.
Im Zuge des Tiroler Freiheitskampfs gegen die napoleonischen Truppen und die mit ihnen verbündeten Bayern, die 1809 in mehren Schlachten gipfelten, sollen sich aber sehr wohl auch Frauen mit Waffen ins Gefecht geworfen haben.
Als bekanntestes Beispiel gilt Katharina Lanz, die an der Seite eines Schützenaufgebots gegen eine Division der napoleonischen Armee gekämpft haben soll und als "Mädchen von Spinges" als eine Art Tiroler Jeanne d'Arc gilt.
Ungeachtet dessen hatte sich Tirols heutiger Schützenkommandant Sauer - er leitet auch das Repräsentationswesen beim Land Tirol - schon vor mehreren Jahren gegen Frauen als Gewehrschützinnen ausgesprochen. Im Zuge des internen Begehrens gab er sich dann neutral.
"Ich wollte den Prozess nicht beeinflussen und habe mich als Moderator gesehen", erklärte er vor der Auszählung und meinte: "Ich bin grundsätzlich ein Verfechter der Tradition, aber aufgeschlossen, wenn intern etwas zum Thema wird."
Bei der nunmehrigen Briefwahl sprach der Schützenbund von einer basisdemokratischen Entscheidung. Die Männer haben sich dabei klar dagegen ausgesprochen, Frauen in ihren Reihen aufnehmen zu wollen.
