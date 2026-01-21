Frauen dürfen bei Tiroler Schützen weiter nicht ans Gewehr

Kein anderes Bundesland hat seinen eigenen Staatsempfang im Regionalformat. Das gibt es nur in Tirol. Wenn der Landeshauptmann für Ehrengäste einen "landesüblichen Empfang" ausrichtet, stehen die Schützen in ihren Trachten Gewehr bei Fuß und feuern Ehrensalven ab. Den Marketenderinnen bleibt nur das Ausschenken des Ehrenschnapses. Das spiegelt die grundsätzliche Rollenverteilung im Tiroler Schützenwesen wieder. An der hatten im vergangenen Sommer zwei Kompanien des Traditionsverbands gerüttelt. Auf ihren Vorstoß hin wurde in den vergangenen Wochen darüber abgestimmt, ob künftig auch Frauen mit dem Gewehr ausrücken dürfen.

Geheime Briefwahl Am Dienstagabend wurden die Stimmen der geheimen Briefwahl ausgezählt, an der sich jede der 235 Schützenkompanien in Tirol, der Bundesausschuss des Schützenbunds sowie Ehrenoffiziere beteiligen konnten. Mittwochfrüh wurde das Ergebnis verkündet: Auch im 21. Jahrhundert bleibt bei den Schützen alles, wie es ist. Es wird auch weiterhin keine Schützinnen geben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/JOHANN GRODER Wenn Schützen und in Tracht gewandete Musikkapellen ausrücken, sind Frauen nur als Marketenderinnen mit Schnapsfass dabei.

Dafür haben sich - bei einer Wahlbeteiligung von 92 Prozent - 87 Prozent der Stimmberechtigten ausgesprochen. Damit heißt es auch in Zukunft: Die Männer schießen, die Frauen schenken als Marketenderinnen Schnaps aus. Der Landeskommandant der Tiroler Schützen, Thomas Saurer, wollte das nicht als Entscheidung gegen die Frauen verstanden wissen. Sie seien eine "tragende Säule" im Schützenwesen. "In der Diskussion um Frauen im Tiroler Schützenwesen geht es nicht um Fragen der Gleichberechtigung", befindet Saurer. "Vereinsrechtlich sind unsere weiblichen Mitglieder vollwertige Mitglieder und können sämtliche Funktionen bis hin zur Obfrau bekleiden."

Jahr 1511 Das Tiroler Schützenwesen geht bis aufs Jahr 1511 zurück, als das Landlibell festlegte, dass jeder Wehrfähige eine Waffe tragen durfte, um das Land bei Bedrohungen zu verteidigen. Im Zuge des Tiroler Freiheitskampfs gegen die napoleonischen Truppen und die mit ihnen verbündeten Bayern, die 1809 in mehren Schlachten gipfelten, sollen sich aber sehr wohl auch Frauen mit Waffen ins Gefecht geworfen haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Tiroler Landesmuseen/Maria Kirchner Im vergangenen Jahr warf das Kaiserjägermuseum in Innsbruck einen Blick auf Frauen als Widerstandskämpferinnen.